Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
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Yağmur Aşık, Emre Aşık, Magazin

Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade

Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 'basit yaralama ve kötü muamele'den 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yağmur Aşık'ın davasında anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen tanık olarak ifade verdi. (Kaynak-Hürriyet-Özge Eğrikar)

08.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:44
Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade

Mağdur E.'nin vücudunda morluklar gördük. Annesinin tencere kapağıyla dövdüğünü söyledi. Yağmur Aşık'a sorduk. O canavar, ne yapabilirim dedi. Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 'basit yaralama ve kötü muamele'den 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yağmur Aşık'ın davasında anaokulu müdürü Pınar Akpınar Özen tanık olarak ifade verdi. Gaziosmanpaşa 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında dinlenen Özen, şunları söyledi:

'KARDEŞİNİ DÖVMÜŞ'

"Ben Yağmur Aşık ile Emre Aşık'ı tanırım. Mağdur çocuk E., geçen yıl bir hafta okula gitmedi. Bunun üzerine okulun kurucusu, sanık Yağmur Aşık'ı aradı. Yağmur Aşık da telefonda E.'nin kardeşini dövdüğünü, bunun üzerine Yağmur Aşık da E.'yi dövdüğünü telefonda okul kurucusuna anlattı. Mağdur çocuk E., okulda hırçınlıklar yapıyor ve arkadaşlarını darp ediyordu. Mağdur E., bir gün sınıfta kavga edince E. sakinleştirilmek için sınıftan uzaklaştırıldı. Bu sırada okul kurucusu, mağdur çocuk E.'nin vücudunda morluklar görünce ne olduğunu sordu. Mağdur E. de annesinin kendisini tencere kapağıyla dövdüğünü, ölmek istediğini ve cennete gideceğini söyledi. Okul kurucusu da cennete gitmenin ne demek olduğunu sorunca mağdur E., cennetin iyi bir yer olduğunu anlattı. Olay günü de mağdur E.'nin bir tableti vardı. Hırçın olması nedeniyle yasak olmasına rağmen E.'nin bazen tablet kullanmasına izin veriliyordu. O sırada tabletten bir ses geldi. Yağmur Aşık, E.'yi aramıştı. Yağmur Aşık, tableti açan çocuğunun okulun kurucusunun odasında olduğunu anladı. Okul kurucusu, Yağmur Aşık'a 'çocuğu darp etmişsiniz' dedi. Yağmur Aşık da çocuğunu kastederek 'biz de zamanında çok dayak yiyerek büyüdük, E. canavardır. En küçük kardeşini boğmaya kalktı. Ben bu çocuğu dövmekten başka ne yapabilirim?' diye konuştu."

2.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yağmur Aşık'a çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla 'basit yaralama ve kötü muamele' suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Çocukların darp edilmiş fotoğrafları ile tanık beyanları dikkate alındığında şüpheli Yağmur Aşık'ın suçlamaları kabul etmese de çocukları darp ettiği iddianamede anlatılmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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