Anaokulu öğretmeni evinde yaptığı maskeleri komşularına dağıtıyor Arnavutköy'de evinde maske yapan anaokulu öğretmeni bunları komşularına dağıtıyor.

Arnavutköy'de evinde maske yapan anaokulu öğretmeni bunları komşularına dağıtıyor.

Canser öğretmen, Arnavutköy'deki evinde dikiş makinesi ile günlük ortalama 250 maske dikmeye başladı. Piyasada maske bulmanın zorlaştığı günlerde, Canser Birdal, kardeşlerinin de yardımıyla diktiği maskeleri sokaktaki çocuklara ve komşularına dağıtıyor. Ülkece zor bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Canser öğretmen, diktiği maskeleri ücretsiz dağıtarak koronavirüs ile mücadeleye az da olsa bir katkı sunmak istediğini söyledi.

CANSER ÖĞRETMEN MAHALLENİN MASKE TEDARİKÇİSİ OLDU

6 yıllık ana sınıfı öğretmeni olan Canser Birdal, Arnavutköy'de yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil olunca ve yetkililerin "evde kal" uyarıları nedeniyle dışarı çıkmayan Cansel Birdal, evinde dikiş makinesi ile her gün 250'ye yakın maske üretmeye başladı. Zaman zaman kapı önüne çıkan çocukları gördüğünü ve onlar için bir önlem alınması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Cansel Birdal, "Çocukların dışarıda oyun oynarken maskesiz olduklarını görüyordum. Malum gündem korona ve maske olunca ben de evdeki malzemelerimi değerlendirmeyi düşündüm. İğneyi iplikle buluşturdum ve çocuklar içim maske yapmaya başladım. Sadece çocuklara değil, ailelerine ve komşularımıza da yapmaya başladım. Sonuçta onlar risk altındaysa ben de risk altındayım diye düşündüm. Evdeki aile bireylerimiz de bana bu konuda destek oldular. Yaptığımız maskeleri de dağıtmaya başladık" dedi.

ISLAK MENDİL BEZLERİNDEN MASKEEvde bulunan ıslak mendil bezlerinde maske yaptığını ifade eden Birdal, "Bu konuda sağlıkçı arkadaşlarımızın fikrini aldık. Yapacağımız maskelerin insan sağlığına zarar verip vermeyeceğini sorarak bu işe giriştik. 2 katlı yaptığımız için maskelerimiz daha sağlam oluyor. Amacımız insan sağlığı. Zamanım yettiğince üretim yapıyorum. Günlük ortalama 200-250 adet maske üretiyoruz. Annem, babam, ablam, abim ve kardeşlerim de beni destekliyor ve evde bana yardım ediyorlar" dedi.

MALZEMELER YETTİĞİ SÜRECE ÜRETECEĞİZKızının maske üretme fikrini desteklediğini söyleyen Hüseyin Birdal, "Bu virüs nedeniyle evde kaldık. Kızım da böyle bir fikirle geldi bizlere. Bizler de onu destekledik ve evde ona yardım etmeye başladık. Mahalledeki komşularımız onlara dağıttığımız maskelerden oldukça memnunlar. Elimizdeki malzemeler yettiği sürece yardımcı olacağız" dedi.

Kaynak: DHA