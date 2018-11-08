Anaokulu Öğrencisini Serviste Unuttular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir anaokulu öğrencisi servis şoförü ve rehber personeli tarafından araçta unutuldu. Araçtan bir süre sonra kendi imkanlarıyla çıkan çocuk vatandaşlar tarafından emniyete teslim edildi.

İddiaya göre, Bozüyük'teki bir anaokuluna öğrenci götüren servisin şoförü ve rehber personeli, Ö.A.D. isimli öğrenciyi araçta unuttu. Öğrenciyi serviste unutan görevliler, aracı park alanına çekip ayrıldılar. Kısa bir süre sonra çocuğun kendi imkanlarıyla araçtan inmesi sonrasında durumu fark eden vatandaşlar çocuğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Durumu haber alan aile şikayetçi oldu. Servis şoförünün iddiaları kabul etmediği ve kendisine komplo kurulduğunu beyan ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK