Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj - Haber
Naz Keskin, Keskin, Afyon, Şuhut, Güncel

Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayata geçirilen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında stüdyoya giren anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

17.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:36
Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayata geçirilen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında stüdyoya giren anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı videolu mesaj verdi.

Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şuhut Belediyesi ve Kanal 3 televizyonu iş birliğiyle Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçeye kazandırılan "Şuhut Kendin Yap Atölyesi"nde, gençlerin teknolojik gelişime ve çağa ayak uydurması adına çalışmaların hayata geçirildiğini belirterek, bu alanda öncelikle 3D tasarım, robotik kodlama ve sosyal girişimcilik çalışmalarının ön plana çıkarıldığını kaydetti.

Burada sosyal sorumluluk çalışmalarına da yer verildiğini aktaran Kaya, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün fedakar öğretmenlerince burada çalışmalar devam ediyor. Biz de başta Kovid-19'a karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için burada güzel bir çalışma yaptık. Karşılığı da güzel oldu. İnşallah tüm toplumumuza ve insanlığa faydalı bir hizmete vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun sınıf öğretmeni Mehmet Keskin ise dijital sanatlar istasyonunda ilgili öğrencilerin stüdyoda yeteneklerini geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayıtlar alıyoruz. Programlar yapıyoruz. Gündeme dair günlük programlar yapmaya çalışıyoruz. Bunları sosyal medyada paylaşmaya çalışıyoruz. Öğrenciler için faydalı ve toplum için faydalı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız çalışmada ise Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanımızın açıkladığı 14 madde kuralını işledik. Güzel oldu. Önümüzdeki günlerde değişik çalışmalarımız olacak. Bu, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında güzel bir fırsat."

Proje koordinatörü Süleyman Dönmez de atölyede özellikle dijital sanat ve medya istasyonuna önem verdiklerini vurguladı.

Dönmez, "Bu istasyonda çocukların özgüveninin gelişmesi ve günlük önemli konulara değinmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde, ders videolarının yanı sıra çocukların oluşturduğu programlar ve söyleşiler çekilecek ve bunlara ulusal basında yer verilecek. Bu programlar, 'Şuhut Kendin Yap Atölyesi' sosyal medya hesaplarından halkın beğenisine sunulacak." açıklamasında bulundu.

Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Ayşe Naz Keskin ise stüdyoda haber sunduklarını ve son olarak Kovid-19 ile ilgili video çektiklerini belirtti. Keskin, videoda Kovid-19 ile tüm dünyanın mücadele ettiğini belirterek, bu konuda alınacak önlemlerin önemine dikkati çekti.

Video da Sağlık Bakanlığınca açıklanan 14 kuralı yineleyen Keskin, "Ülke olarak çok ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Eğer önlemlerimizi alırsak Sağlık Bakanımızın da dediği gibi Kovid-19 bizden korksun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı Haber
Dalga geçtiği salgın başına geldi! Fenomen gelin koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü Haber
Karantinadan kaçmak isteyen umreciler, otobüs tutup Türkiye'ye döndü
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı Haber
Koronavirüs paylaşımı sonrası apar topar gözaltına alındı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Okan Buruk Berkay Şahin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Wuhan Futbol Ankara
Şu an buradasınız: Anaokulu öğrencisinden Kovid-19'a karşı videolu mesaj - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 16:48:23. #1.15#