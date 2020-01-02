Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti
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Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti

Karaman Merkez Anaokulu öğrencileri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

02.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:06
Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti

Anaokulu öğrencileri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Anaokulu Müdürü Tunahan , okul öğretmenleri ve minik öğrencileri makamında kabul eden Başkan Kalaycı ziyaretçilerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Keskin, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Anaokulu öğrencileri de Belediye Başkanı Kalaycı'ya çiçek verirken, Başkan Kalaycı'da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
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