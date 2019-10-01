Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.

01.10.2019 18:13
Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.


İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri Altınşehir Çınar Anaokulunda minik öğrencileri bilgilendirdi. İtfaiye Vardiya Amiri Necmettin Çalım ve ekipler, öğrencilere deprem ve yangın konusunda bilgi verdi.


Ekipler daha sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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