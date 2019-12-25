Anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim
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Anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim

Kilis'te polisler, Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, trafik ve polis mesleği hakkında bilgilendirme yaptı.

25.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56
Anaokulu öğrencilerine polislerden eğitim

'te polisler, Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, genel güvenlik, trafik ve polis mesleği hakkında bilgilendirme yaptı.


İl Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler okullarda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimleri ana okullarına kadar indiren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Osman Baysal Anaokulu öğrencilerine, genel güvenlik, trafik hakkında bilgi vererek, bir olumsuzluk olması halinde neler yapacaklarını anlattı. Daha sonra öğrencilere büyüyünce hangi mesleği seçeceklerini soran görevli polis memurları, polis mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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