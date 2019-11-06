Anaokulu öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

06.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:38

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Seher Fedai Karabıyık Anaokulu öğrencileri, okulda yaralanan ve hasta olan öğrencilere, uygulamalı olarak ilk yardımda eğitimi gördü.

Senaryo gereği okulda yaralanan bir öğrenciyi okuldan çıkartan öğrenciler, aldıkları eğitim doğrultusunda okul bahçesinde ilk yardım müdahalesi yaptı.

İlk yardım eğitimi, anaokulu öğrencilerinin öğretmenlerle fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: AA