Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı
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Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.

20.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:43
Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı

'nın ilçesinde Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.


Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı ve Şaphane Temsilciliğinin ortak projesi kapsamında yapılan giysi ve hediye dağıtımına Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'da katıldı.


Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu yardımlara vesile olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Minik yüreklerin gözlerindeki sevinç hepimizin içini ısıttı. Onlar bizim geleceğimiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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