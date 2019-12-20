20.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:43

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.



Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı ve Kızılay Şaphane Temsilciliğinin ortak projesi kapsamında yapılan giysi ve hediye dağıtımına Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'da katıldı.



Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu yardımlara vesile olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Minik yüreklerin gözlerindeki sevinç hepimizin içini ısıttı. Onlar bizim geleceğimiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA