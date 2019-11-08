Anaokulu öğrencilerinden Vali Pekmez'e ziyaret

Anaokulu öğrencilerinden Vali Pekmez'e ziyaret

Adıyaman'da anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

08.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:20
Anaokulu öğrencilerinden Vali Pekmez'e ziyaret

'da anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Vali Aykut

Pekmez'i makamında ziyaret etti.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dahi Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Pekmez, öğrencilere özel ilgi göstererek bir süre sohbet edip, çikolata ikram etti.

Öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Pekmez, çocuklara

derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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