Anaokulu öğrencilerinden Vali Pekmez'e ziyaret
Adıyaman'da anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.
Adıyaman'da anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Vali Aykut
Pekmez'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dahi Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Pekmez, öğrencilere özel ilgi göstererek bir süre sohbet edip, çikolata ikram etti.
Öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Pekmez, çocuklara
derslerinde başarılar diledi.