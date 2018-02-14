Anaokulu Öğrencilerinden Mehmetçiklere "Komando Andı" ile Moral Desteği - Yalova

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere "Komando Andı" ile moral desteği verdi.

Yaşları 3 ile 5 arasında değişen öğrenciler, öğretmenleri ve 2 askeri personel eşliğinde okul binasının önünde, ellerindeki zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan Komando Andı okudu.

Çektikleri video ile Mehmetçiklere moral veren öğrenciler, Türk bayraklarını Afrin'deki askerlere gönderdi.

Harekatta görev alan askerlere bir nebze de olsa moral vermek amacı ile böyle bir çalışma yaptıklarını belirten okul müdürü Hacer Varelci, "Canını hiçe sayarak Afrin'de savaşan Mehmetçiklere güç bulmaları için minik öğrencilerimiz kendi elleriyle bayrak boyayıp Komando Marşı'nı söyledi. 'Bayrak inmez, vatan bölünmez' düsturuyla harekata desteklerini ortaya koydular. Vatan, bayrak, millet aşkıyla yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." ifadesini kullandı.