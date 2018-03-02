Anaokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Destek

Kırşehir'de bir anaokulunda eğitim gören öğrencilerin anneleri, ördükleri atkı, bere ve çorapları Mehmetçiklere gönderdi.

Dr. Meral Kılıçözü Anaoku öğrencileri, okul yönetimiyle "Ana Kucağından Asker Ocağına" isimli proje başlatarak kampanya düzenledi. Yaklaşık bir ay önce başlatılan kampanya ile veliler evlerinde askerler için atkı, bere ve çorap ördü.

Yaşları 5-6 olan minik öğrencilerin de annelerine yardım ettiği kampanyada toplanan 8 koli atkı, bere ve çoraptan bir kısmı farklı zamanlarda Bingöl Jandarma Komutanlığına gönderildi. Bir kısmını da Kilis'e gidecek Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci sınırdaki Mehmetçiklere dağıtacak.

Kampanya hakkında bilgi veren Okul Müdürü Selçuk Kaygısız, öğrencilerin duyarlığından böyle güzel bir çalışmanın oraya çıktığını belirterek, "Ana Kucağından Asker Ocağına" Projesi ile başlatılan kampanyaya öğrenci, veli ve öğretmenlerin destek verdiğini söyledi.

Proje Koordinatörü Müdür Yardımcısı Ferda Çanta da vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan Mehmetçiklere hem moral verilmesi hem de katkı sunulması amacıyla başlatılan kampanyaya öğrencilerin heyecanla destek verdiğini dile getirdi. Çanta, minik öğrencilerin atkı, bere ve çorapların velilerin evlerinde örülmesinde annelerine yardım ettiklerini aktardı.

Öğrencilerden Ebru Duru da Mehmetçikleri çok sevdiğini ve onlar için gece yatarken dua ettiğini belirterek, "Doğuda geceler çok soğuk oluyormuş. Onun için evde atkı örülmesine ve kışlık malzemelerin kolilere konulmasına yardım ettim." dedi.

Okulu ziyaret eden Belediye Başkanı Bahçeci, Mehmetçik için başlattıkları anlamlı kampanya dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Kayseri'den dört belediye başkanı olarak Afrin sınırındaki Kilis'e gideceklerini belirten Bahçeci, askerlere teslim edilmek üzere kolilerden bir kısmını teslim aldı.