Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı

11.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:10

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şirinköy Anaokulu öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemelerini Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.

Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında sürekli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulunu, kardeş okul olarak gördüklerini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

"Proje kapsamında biz okul olarak 'Arkadaşlık, Dostluk, Kardeşlik' projesini yaptık. Bu projemize, veliler ve aile birliği idaresi büyük katkı sağladı. Topladığımız kırtasiye malzemelerini, koliler halinde bugün kargo ile kardeş okulumuz olan Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine gönderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Kaynak: AA