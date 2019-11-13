Anaokulu öğrencilerinden jandarma ziyareti

13.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:30

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız, ziyarete gelen 90 öğrenciye, komutanlığı gezdirip öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere, kolluk kuvvetlerinin önemini anlatan Komutan Yıldız, sıkıntı yaşadıklarında her zaman askere ve polise başvurabileceklerini ifade etti.

Komutan Yıldız'ın öğrencilere hikaye kitabı ve jandarma boyama seti hediye etmesiyle ziyaret sona erdi.

Kaynak: AA