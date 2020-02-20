Anaokulu öğrencilerinden emniyet müdürlüğüne ziyaret

20.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:07

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti.



Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyarete anaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, öğrencilere emniyet müdürlüğünün birimlerini gezdirdi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Özgan, ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Özellikle öğrencilerimiz gerçekleştirdiği ziyaretler bizleri daha fazla mutlu ediyor. Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerinde anlam dolu sevgisi, bizlere daha fazla güç veriyor. Huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. Minik öğrenciler daha sonra polis memurlarının çalıştığı büroları gezerek polis amcalarının çalışmalarını yerinde gördü. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA