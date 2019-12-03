: Anaokulu öğrencilerinden anlamlı paylaşım

03.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:52

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

Rengin Anaokulu öğrencileri

Anaokulu öğrencilerinin paylaştıkları video ANKARA - "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren Rengin Anaokulu'nun "Fidanlar Sınıfı"nda eğitim gören çocukların engelli kardeşlerine farkındalık oluşturmak için bir video çektiler.

Kaynak: AA

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