Anaokulu öğrencilerinden anlamlı etkinlik

05.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:16

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bahçelievler Anaokulu öğrencileri engelli bireyleri unutmayarak, onların günlük hayatlarında ele aldılar.



Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan okulun gösteri salonunda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine Okul Müdürü Sevgi Uğurlu, öğretmenler ve anaokulu öğrencileri katıldı. Yıldızlar Sınıfı'nın minik öğrencileri öğretmenleri Hülya Yetiş eşliğinde engelli bireyleri günlük hayatlarını ele alarak, engelli bireyleri canlandıran arkadaşlarına uyardım ettiler. Görme engelli bir bireyi canlandıran miniği diğer bir minik elinden tutarak yolun karşısına geçirirken, tekerlikli sandalyede diğer bir engelli bireyi yardım ederek onu da yolun karşısına geçirdiler. Minikler etkinlik sonunda büyüklere bir de mesaj göndererek, "Hepimiz birer engelli adayıyız" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA