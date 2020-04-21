Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu
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İstanbul, 23 Nisan

Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu

Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu İstanbul'da özel bir anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

21.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:42
Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu

Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu

İSTANBUL - İstanbul'da özel bir anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle anlamlı bir video hazırladı.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de hizmet veren özel bir anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan etkinlikleri için video hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını meydanlarda kutlayamayan çocuklar kırmızı beyaz kıyafetler giyerek evlerini de Türk Bayrakları ile süsledi. Çocuklar hazırladıkları videoda "Cumhuriyetin bekçiyiz" mesajı verdi.

Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan videosu

Kaynak: İHA

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