Anaokulu Öğrencilerinden "100. Yıl" Etkinliği

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Havza Anaokulunca etkinlik gerçekleştirildi.

Okul müdürü Hasan Geyik, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Arife Çelik Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikte anaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sahneledi.

Anaokulu öğrenci Eslem Ravza Sağlam'ın okuduğu İstiklal Marşı, katılımcıların beğenisini topladı.

Öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'da karşılanmasının da canlandırıldığı etkinliğe Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kaymakam Adayı Meriç Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA