Anaokulu öğrencileri için oyun grubu
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Anaokulu öğrencileri için oyun grubu

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Türmüz Anaokulu bahçesine oyun grubu monte edildi.

27.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:00
Anaokulu öğrencileri için oyun grubu

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Türmüz Anaokulu bahçesine oyun grubu monte edildi.


Daha önce ihtiyaç duyan okulların bahçelerinde asfalt ve parke taşı döşeme çalışması yapan, ihtiyaç duyan okulların da makul ihtiyaçlarını karşılayan Adıyaman Belediyesi, son olarak Türmüz Anaokulunun oyun grubu talebini de yerine getirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla okul bahçesine monte edilen oyun grubu en çok çocukları sevindirdi.


Okul yönetimi, taleplerine olumlu yanıt vererek okul bahçesine oyun grubu monte edilmesini sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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