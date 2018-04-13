Anaokulu Öğrencileri, Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti
Doğankent Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Doğankent Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Doğankent Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, Doğankent Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Doğankent İlçe Emniyet Amiri Mustafa Barabuğa, öğretmen ve öğrencilere amirliği gezdirdi, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Doğankent Anaokulu Müdürü Fatma Anbaryapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgi alakalarından dolayı emniyet amirliği personeline teşekkür ettiklerini söyledi.
Ziyarette, öğrenciler ve öğretmenler polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.