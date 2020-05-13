Anaokulu öğrencileri çektikleri kısa videolarla "bizler geliyoruz" dedi
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Anaokulu öğrencileri çektikleri kısa videolarla "bizler geliyoruz" dedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre bugün dışarı çıkacak olan Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencileri, ailelerinin çektiği kısa videolarla, "bizler geliyoruz" dedi.

Anaokulu öğrencileri çektikleri kısa videolarla
13.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre bugün dışarı çıkacak olan Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencileri, ailelerinin çektiği kısa videolarla, "bizler geliyoruz" dedi.

Normalleşme planına göre 0-14 yaş grubunda olan çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 22 Mart'tan itibaren evlerinde kalan Selçuklu İlkokulu Anasınıfı öğrencileri de bugün sokağa çıkınca neler yapacaklarını ailelerin çektiği kısa videolarla anlattı.

Afyonkarahisarlı minik çocuklar çekilen kısa videolarda, "Merhaba, bizler evde kal çağrısına hep uyduk. Günlerdir evdeyiz. İçimiz kıpır kıpırken evde kaldık. Biz çocuklar hep kurallara uyduk. 'Evde kal' dediler, sabırla bekledik. İşte bizim günümüz geldi ve bugün bizim günümüz. Bugün bizim park, bahçe günümüz. Parklarda ve bahçelerde oynayacağız. Neler yapacağım neler? Doyasıya koşup, hoplayacağım. Bisiklete binecek, ağaçlara tırmanacak, çığlıklar atacağım ama bugün parka çıkarken dikkat etmem gereken kurallar varmış. Maske takmalıymışım. Hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliymişim. Çünkü bunlar virüslere karşı önlemmiş. 'Dikkat et' dediler. Şimdi bizlere izin veriyorlar. Bizler sağlığımız için evde kaldık ve şimdi de kurallara uyarak parklara çıkacağız. Ağaçlar, kuşlar, çimenler, bizi bekleyin. Özlediniz sesimizi ve bizler geliyoruz." diye seslendi.

Çocuklar, videolarında maskenin nasıl takılması gerektiğini, hijyen kurallarını ve sosyal mesafe kuralının nasıl olması gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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