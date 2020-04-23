Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi
Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söylediDİYARBAKIR,(DHA) - KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın...
23.04.2020 06:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 06:54
Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi
DİYARBAKIR,(DHA) - KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi. Miniklerin, çektikleri videolar ise öğretmenleri tarafından klip haline getirildi.
Kaynak: DHA