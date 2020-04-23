Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi
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Diyarbakır, 23 Nisan, Güncel, Haber

Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi.

23.04.2020 06:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 06:40
Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi. Miniklerin, çektikleri videolar ise öğretmenleri tarafından klip haline getirildi.

Kaynak: DHA

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