Anaokulu öğrencileri 23 Nisan şarkılarını evlerinde söyledi KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi.

KORONAVİRÜS nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak isteyen Diyarbakır'ın Kayapınar Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri, 23 Nisan şarkılarını evlerinden söyledi. Miniklerin, çektikleri videolar ise öğretmenleri tarafından klip haline getirildi.

Kaynak: DHA