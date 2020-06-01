Anaokulları ve kreşler faaliyete hazır
Muş'ta 'kontrollü sosyal hayata geçiş" çalışmaları kapsamında açılmalarına karar verilen özel anaokul, kreş ve bakımevleri dezenfekte edildi.
01.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:31
Muş'ta 'kontrollü sosyal hayata geçiş" çalışmaları kapsamında açılmalarına karar verilen özel anaokul, kreş ve bakımevleri dezenfekte edildi.
Yeni tip koronavirüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan özel anaokullar, kreş ve gündüz bakımevleri normalleşme sürecine geçilmesi ile bugün tekrar kapılarını açtı.
Bu çerçevede ilaçlanan söz konusu yerlerde hazırlıklar tamamlandı.
Kaynak: AA