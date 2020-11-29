Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek
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Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek

29.11.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:02
Anaokulları ve ana sınıfları uzaktan eğitime geçecek

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda, resmi anaokulları ve anasınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hfızısıhha Kurulu tarafından alınan kararda Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından, "Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir" duyurusu yapıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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