Anaokulları ne zaman açılıyor? İlkokullar okula ne zaman başlayacak?
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Anaokulları ne zaman açılıyor? İlkokullar okula ne zaman başlayacak?

Anaokulları ne zaman açılıyor? İlkokullar okula ne zaman başlayacak?
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Milyonlarca öğrenci ve veli Anaokulları ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim öğretim yılına ilişkin detayları açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Peki, okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Anaokulları ne zaman açılıyor?

Anaokulları ne zaman açılıyor? Eylül ayında açılacak olan okullar için öğrenciler ve veliler heyecanlı. Yüz yüze eğitim yeni eğitim öğretim yılında nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için "Okullarda Uyum Haftası" düzenleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar da olduğu gibi uyum haftası kapsamında anaokulları yeni eğitim döneminden 1 hafta önce okula başlayacak. Peki, ilkokullar okula ne zaman başlayacak?

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimin başlama kararı alındı. Bu kapsamda anaokullarının açılacağı belirtildi. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

Okullarla birlikte kantin, yemekhane ve pansiyonların da açılacağını, bu süreçte destekleme ve yetiştirme kurslarının sadece 8 ve 12. sınıflara yönelik olacağını belirten Özer, okullarda alınacak tedbirleri şöyle sıraladı: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız, okula maske takarak gelecek. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak. Okullardaki tüm kapalı alanlar, her gün dezenfekte edilecek. Okuldaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak."

UYUM HAFTASI NE ZAMAN? İLKOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1. Sınıflar ve anaokulları için uyum eğitimi 1 - 3 Eylül tarihleri arasında olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Bakan Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitimin devam edeceğini de kaydetti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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