Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Anaokulları açıldı mı?

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başlarken kreşler ve anaokullarının açılış tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Anaokulları açıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından "Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları ve kreşler açılacak mı? Anaokulları açıldı mı?" soruları gündeme geldi. 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte 2021 işte detaylar..

ANAOKULLARI VEKREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim takviminin belli olmasının akabinde kreşlerin ve anaokullarının açılış tarihi gündemden düşmüyor. Salgın sebebiyle ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim, 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitime geçecek. Peki Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçeveleri kapsamında konuya yönelik açıklama yapıldı.

KREŞLER VE ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILIYOR MU?

Kreşler ve anaokulları 21 Eylül tarihinde eğitime başlayacak. Yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulları ve kreşlerin ne zaman açılacağı sorusuna cevaben şu açıklamayı yaptı;

"21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor."

Yapılan açıklamaya göre kreşler ve anaokullarının açılış tarihi, yeni bir açıklama gelmediği taktirde 21 Eylül tarihi olacak.