Anaokulları ne zaman açılacak?
Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de anaokulları ne zaman açılacak sorusu oldu. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte, detaylar…
2021-22 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kalırken anaokulları ne zaman açılacağı konusu merak edildi. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? İşte anaokullarının açılış tarihi hakkında detaylar…
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.