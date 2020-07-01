Anaokulları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor Yeni normal süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan anaokullarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Yeni normal süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan anaokullarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışma ile Başakşehir genelindeki 84 anaokulu koronavirüse karşı güvenli hale getirilecek.

Başakşehir Belediyesi, uzun süre sonra tekrar faaliyete geçen ve çocukların emanet edildiği anaokullarının yanında olmaya devam ettiklerini duyurdu. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tulumlarını giyerek alkol içerikli dezenfektanlar ile oyuncaklardan koltuklara, masalardan lavabolara, bahçe oyun gruplarından duvar ve camlara kadar okullarda çocukların kullandığı her yeri dezenfekte ediyor.

"AİLELER DE, OKUL İDARELERİ DE MEMNUN"

Yapılan kapsamlı dezenfeksiyon çalışmasının hem aileleri hem okul yönetimini memnun ettiğini belirten özel bir Anaokulu Müdürü Cemile Yapar, "Başakşehir Belediyesi daha önce de bizlere dezenfektan, siperlik maske, sosyal mesafe uyarıcıları konusunda destek olmuştu. Şimdi de okulumuzu dezenfekte ediyor. Anaokulları için çok güzel bir hizmet. Çocuklarımız bizler için çok önemli çocuklarımızın kullandığı bütün alanlar tertemiz oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"84 ANAOKULU DEZENFEKTE EDİLECEK"

Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Şefi Eyüp Şaş da, ilçe genelinde 84 anaokulunun dezenfekte edileceğini belirterek, "Başakşehir Belediyesi olarak, ailelerimizin gözbebeği çocuklarımızın bu salgından etkilenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Anaokullarında yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA