Ananas Kraliçesi Lakaplı Polis Memuru, İnternette Yarı Çıplak Oyun Oynayarak Zengin Oldu

İngiltere'de kendisine "Ananas Kraliçesi" adını veren kadın polis memuru vücudunun bazı yerlerini açıkta bırakan giysilerle internetten üzerinden oyun oynayarak para kazanıyor.

DÜNYA TURUNA ÇIKTI

Çavuş Leanne Carr, lüks otellerde yaptığı tatille İngiltere'nin gündeminde. Bir polis memurunun yılda 45 bin sterlin kazandığı ülkede kendine "Ananas Kraliçesi" ismini takan 33 yaşındaki Leanne Carr, topladığı bağışlarla oldukça lüks bir tatile çıktı.

YARI ÇIPLAK ŞEKİLDE OYUN OYNAYIP BAĞIŞ TOPLUYOR

Genç kadın polisliğin dışında aynı zamanda yarı zamanlı olarak Instagram modelliği yapıyor. Carr aynı zamanda internette bilgisayar oyunu oynuyor.

Carr'ın oynadığı bu oyunlar biraz farklı. Çünkü Ananas Kraliçesi oyun sırasında yarı çıplak denilebilecek bir görüntü sergiliyor. Söz konusu görüntüleri takipçileriyle paylaşarak hesabına bağış adı verilen para topluyor.

BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyadan ise yaptığı lüks tatillerde çekilen görüntüleri ile çok sayıda takipçi kazanan Çavuş Leanne Carr'ın binlerce takipçisi bulunuyor. Görüntülerin birinde üstsüz poz veren genç kadın göğüslerini sadece ananas ile kapatıyor. Polis memuru çoğunlukla ananas desenli giysiler de tercih ediyor.