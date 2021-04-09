Anamur Ziraat Odası üreticinin sorunları ve talepleriyle ilgili TARSİM yetkilileriyle toplantı yaptı
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Anamur Ziraat Odası üreticinin sorunları ve talepleriyle ilgili TARSİM yetkilileriyle toplantı yaptı

Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Ziraat Odası üreticinin sorunları ve talepleriyle ilgili TARSİM yetkilileriyle toplantı yaptı

Anamur Ziraat Odası, üreticinin sorun ve talepleriyle ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Anamur Ziraat Odası, üreticinin sorun ve talepleriyle ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Bozyazı'daki toplantıda, TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, şirketin sadece örtü altı sera için değil tarla, bahçe ve hayvancılık alanlarında da sigortalama yaptığını söyledi.

Toplantıda üreticinin sorun ve talepleri TARSİM yetkililerine iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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