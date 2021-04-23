Anamur Ziraat Odası ile muhtarlar, imar planıyla ilgili siyasi partileri ziyaret etti
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Anamur Ziraat Odası ile muhtarlar, imar planıyla ilgili siyasi partileri ziyaret etti

Anamur Ziraat Odası ile muhtarlar, imar planıyla ilgili siyasi partileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Ziraat Odası ile muhtarlar, Nazım İmar Planında tarım arazilerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle siyasi partilerin il başkanlarını ziyaret etti.

Anamur Ziraat Odası ile muhtarlar, Nazım İmar Planında tarım arazilerinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle siyasi partilerin il başkanlarını ziyaret etti.

Ziraat Odasından yapılan açıklamada, tarım arazilerinin korunması gerektiği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hazırlattığı Nazım İmar Planında tarım arazilerinin dikkate alınmadığı belirtilen açıklamada, muhtarlarla birlikte siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek destek istendiği kaydedildi.

Siyasi parti temsilcileri de ziyarette konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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