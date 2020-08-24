Anamur ve Silifke'de Kovid-19 denetimleri İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Anamur ve Silifke ilçelerinde denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Anamur ve Silifke ilçelerinde denetimler yapıldı. Denetime Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, Anamur Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çetin, Anamur İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Cingöz, Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir, Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Gül Karabay da katıldı. İlçe gerçekleşen denetimlerde esnaf ve vatandaşların vatandaşların kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Silifke ilçesinde de Kaymakam Namık Kemal Nazlı, Silifke Pazarcılar Kooperatifi Başkanı Rasim Altın ve Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde pazar yerlerinde maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hijyen koşulları denetlendi. Kaynak: AA