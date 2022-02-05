Anamur Turizm ve Kültür Derneğinin genel kurulu yapıldı

Anamur Turizm ve Kültür Derneğinin olağan genel kurulunda mevcut başkan Fatih Şen, yeniden seçildi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurula bazı siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Seçime tek aday olarak giren Fatih Şen, tekrar başkan seçildi.