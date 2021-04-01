Anamur Turizm ve Kültür Derneği'nden 2021 turizm değerlendirme toplantısı

Anamur Turizm ve Kültür Derneği, 2021'de turizm adına atılacak adımları belirlemek için değerlendirme toplantısı düzenledi.

Anamur Turizm ve Kültür Derneği, 2021'de turizm adına atılacak adımları belirlemek için değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kurum müdürleri ile kafeterya ve çay bahçesi sahiplerinin katıldığı toplantıda ilçede turizm sezonuyla birlikte neler yapılması gerektiği ve ilçenin tanıtımı açısından hangi adımların atılacağı konuları masaya yatırıldı.

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat