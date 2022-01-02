Anamur-Silifke kıyı kesimleri için fırtına uyarısı - Haberler
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Anamur-Silifke kıyı kesimleri için fırtına uyarısı

Anamur-Silifke kıyı kesimleri için fırtına uyarısı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Anamur-Silifke kıyı kesimlerinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Anamur-Silifke kıyı kesimlerinde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Anamur-Silifke kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan, açıklarında ise kuzeydoğudan olmak üzere saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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