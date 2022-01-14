Anamur polisi, vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyardı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, hazırlanan broşürleri ilçedeki esnaf ve vatandaşlara verdi.
Hırsız ve dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler, şüpheli görülen kişilerin polise bildirilmesi çağrısı yaptı.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet