Anamur polisi, esnafı dolandırıcılığa karşı uyardı
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafa dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafa dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Anamur Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.
Esnaflarla görüşen ekipler, dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulunup, bilgilendirme broşürü dağıttı.
AA / İbrahim Polat - Güncel