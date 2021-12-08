Anamur MHP İlçe Kadın Kollarından "Kadına Şiddete Hayır" toplantısı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur MHP İlçe Kadın Kolları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu toplantı düzenlendi.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur MHP İlçe Kadın Kolları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu toplantı düzenlendi.
MHP ilçe binasında düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddeti önlemek için alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıda ayrıca Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerince KADES programı hakkında bilgi verildi.
Toplantı, hayatını kaybeden kadınlar için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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