Anamur MHP İlçe Kadın Kollarından "Kadına Şiddete Hayır" toplantısı - Haberler
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Anamur MHP İlçe Kadın Kollarından "Kadına Şiddete Hayır" toplantısı

Anamur MHP İlçe Kadın Kollarından
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur MHP İlçe Kadın Kolları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu toplantı düzenlendi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur MHP İlçe Kadın Kolları tarafından "Kadına Şiddete Hayır" konulu toplantı düzenlendi.

MHP ilçe binasında düzenlenen toplantıda kadına yönelik şiddeti önlemek için alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerince KADES programı hakkında bilgi verildi.

Toplantı, hayatını kaybeden kadınlar için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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