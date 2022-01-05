Anamur Kaymakamı Bozdemir'den görev süresi dolan çalışanlara teşekkür belgesi
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyetindeki görevleri biten üyelere teşekkür belgesi verdi.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın mütevelli heyetindeki görevleri biten üyelere teşekkür belgesi verdi.
Bozdemir, kaymakamlığın toplantı salonunda heyetteki görev süreleri dolan üyelerle bir araya geldi.
Çalışmalarından dolayı üyeleri kutlayan ve Bozdemir, teşekkür belgesi verdi.
Bozdemir, katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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