Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, kadınların aile müessesinin temel taşı olduğunu belirtti.

Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve şiddet içeren uygulamalar sona erdirilebildiğinde, tüm kız çocuklarımız eğitimin her seviyesinden yararlanabildiğinde, geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz muhakkaktır. Ülkemizde kadınlarımızın sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi için önemli adımlar atılmaktadır. Yenilenen ve geliştirilen yasal düzenlemeler uygulamaya konuldukça kadınlarımızın mevcut sıkıntıları daha da azalacaktır."??????????????