Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ten şehit ailelerine bayram ziyareti
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Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ten şehit ailelerine bayram ziyareti

Anamur Kaymakamı Aydın Memük'ten şehit ailelerine bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Memük, ziyaretlerinde, şehit ailelerinin kıymetli olduğunu söyledi.

Şehitlerin emaneti şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Memük, onlara sonsuz saygı ve minnet duyduklarını ifade etti.

Memük, ailelerin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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