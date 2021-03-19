Anamur Kaymakamı Aydın Memük şehit ailelerini ziyaret etti
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Anamur Kaymakamı Aydın Memük şehit ailelerini ziyaret etti

19.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:12
Anamur Kaymakamı Aydın Memük şehit ailelerini ziyaret etti

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, Anamur Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü ile Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un ailelerine ziyarette bulundu.

Ailelere taziyelerini ileten Kaymakam Memük, daha sonra şehit Astsubay Çavuş Süleyman Bal'ın mezarını ziyaret etti, şehitler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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