Anamur Kaymakam Bozdemir'den Kovid-19 tedbirlerini sürdürme çağrısı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, vatandaşların Kovid-19'a karşı maske, mesafe ve hijyen önlemlerini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde Kovid-19 vakaları nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Bozdemir, kış aylarındaki gribal enfeksiyonla birlikte Kovid-19 vakalarında da artış görüldüğünü kaydetti.

Vatandaşların, aşılarını yaptırmasının önemine değinen Bozdemir, "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar, hatırlatma dozlarını yaptırmayan, ihmal eden vatandaşlarımızdan oluşuyor. Hastalık, yaşlı ve kronik hastalarımızda daha ağır seyrediyor." ifadesini kullandı.

Bozdemir, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Vatandaşlarımızın, artan vakalar nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.