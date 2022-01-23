ANAMUR-GAZİPAŞA KARA YOLU TEK TARAFLI TRAFİĞE KAPATILDI

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - MERSİN'de D-400 karayolunun Anamur- Gazipaşa arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek yönlü kapatıldı.

İlçede dün saat 16.30'dan bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle D-400 kara yolunun Anamur-Gazipaşa arasındaki bölümünde heyelanlar yaşandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yola düşen kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de önlem alarak yölü tek taraflı trafiğe kapattı. Heyelan bölgesinde hala çökmeler yaşanırken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.