Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye hazırlanıyor
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Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye hazırlanıyor

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:08
Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan kongreye hazırlanıyor

Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresi 20 Mart'ta yapılacak.

Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresi 20 Mart'ta yapılacak.

Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyeleri, cemiyet toplantı salonunda bir araya gelerek olağan kongrenin 20 Mart Cumartesi günü yapılması kararı aldı.

Toplantıda 29 aktif üye ile gidilecek olan kongrenin Anamur Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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