Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı
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Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı

20.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:01
Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı

Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı.

Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Zümrüt Cömertler'in hazırladığı 7 kişilik asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinden oluşan tek liste seçildi.

Cemiyet başkanı olacak isim, 7 kişilik asil yönetim kurulu üyelerinin kullanacağı oyla yönetim kurulu içinden belirlenecek.

Cömertler, yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin onurlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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