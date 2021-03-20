Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı
20.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:01
Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı.
Anamur Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu yapıldı.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede, mevcut başkan Zümrüt Cömertler'in hazırladığı 7 kişilik asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinden oluşan tek liste seçildi.
Cemiyet başkanı olacak isim, 7 kişilik asil yönetim kurulu üyelerinin kullanacağı oyla yönetim kurulu içinden belirlenecek.
Cömertler, yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin onurlu olduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat