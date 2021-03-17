Anamur Gazeteciler Cemiyeti Kaymakam Aydın Memük'ü ziyaret etti
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Anamur Gazeteciler Cemiyeti Kaymakam Aydın Memük'ü ziyaret etti

17.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:01
Anamur Gazeteciler Cemiyeti Kaymakam Aydın Memük'ü ziyaret etti

Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Aydın Memük'ü makamında ziyaret etti.

Anamur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Kaymakam Aydın Memük'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu belirten Kaymakam Aydın Memük, Anamur'un doğası, tarımı, insani ilişkileri ile örnek bir ilçe olduğunu kaydetti.

Anamur'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Memük, "Bizim milletimiz, sıcak kanlıdır, misafirperverdir, yardımseverdir, devletine, vatanına gönülden bağlıdır. Anamurlu vatandaşlarımız da Yörük kültürünü yaşayan, yaşatan, samimi insanlar. Bu bakımdan vatandaşımızla, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle iletişim içerisinde Anamur için devletimiz adına en güzel hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda siz basın mensuplarımıza da çok görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler de, Kaymakam Memük'e ilçe ve ilçedeki yerel basının durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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