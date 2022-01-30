Anamur-Ermenek kara yolunun tek şeridi ulaşıma açıldı
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Anamur-Ermenek kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Anamur-Ermenek kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür araç geçişine izin verilmeyen yolda, karayolları ekiplerince kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.
Yolun kardan temizlenen tek şeridi, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
Ekipler, kar lastiği veya zinciri olmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor.
AA / İbrahim Polat - Güncel